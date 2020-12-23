Фондовые биржи США в основном растут на данных рынка труда

Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за минувшую неделю снизилось на 89 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 803 тысяч заявок

Основные фондовые индексы США в среду преимущественно растут, поддерживаемые данными о снижении числа заявок на пособие по безработице в США.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом свидетельствует информация с торгов.

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,6%, до 30 194,65 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,02%, до 12805,39 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,44%, до 3 703,62 пункта.

В среду инвесторы с оптимизмом восприняли данные с рынка труда США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за минувшую неделю снизилось на 89 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 803 тысяч заявок. Также общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 декабря, снизилось на 170 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 5,337 миллиона человек.

При этом рост индексов несколько сдерживают данные о том, что доходы американского населения в ноябре снизились на 1,1% по сравнению с октябрем, а расходы – на 0,4%.

Участники торгов также обратили внимание на новости вокруг финансовой поддержки экономики США. Президент страны Дональд Трамп во вторник отказался подписать принятый накануне конгрессом пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов США, потребовал его пересмотра. Президент заявил, что необходимо повысить сумму прямых выплат с 600 до 2 тысяч долларов США на человека.

"Основное предположение заключается в том, что пакет все же будет принят. Будет одобрена либо эта сумма, либо большая", — сказал газете Wall Street Journal главный экономист Lombard Odier Сами Чаар (Samy Chaar).