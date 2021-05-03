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Фондовые биржи Европы растут на макростатистике

Фондовые биржи Европы растут на макростатистике Розничные продажи в Германии, крупнейшей экономике Европы, неожиданно выросли в марте на 11% в годовом выражении
Финансы
3 мая 2021 г. 13:05
Фондовые биржи Европы растут на макростатистике

Крупнейшие фондовые индексы Европы поднимаются в понедельник, в то время как инвесторы оценивают европейскую макростатистику, при этом британский индекс FTSE 100 не торгуется в связи с выходным днем в стране, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 12.26 (по бакинскому времени) французский индекс CAC 40 поднимался 0,52%, до 6301,87 пункта, немецкий DAX увеличивался на 0,78%, до 15253,25 пункта. Торги в Великобритании не проводятся в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы британский индекс FTSE 100 вырос на 0,12%, до 6969,81 пункта.

В целом инвесторы более склонны к риску после выхода экономической статистики. Так, розничные продажи в Германии, крупнейшей экономике Европы, неожиданно выросли в марте на 11% в годовом выражении, хотя прогнозировалось снижение на 0,3%. В месячном выражении показатель поднялся сразу на 7,7% вместо ожидаемого роста на 3%.

Кроме того, индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в апреле вырос до исторического рекорда в 62,9 пункта с 62,5 пункта в марте. Показатель стал максимальным за историю наблюдений, хотя и оказался ниже предварительной оценки.

Продолжает влиять на торги и сезон корпоративной отчетности. Так, акции Siemens Healthineers дорожают на 2%. Ранее фирма сообщила о росте выручки и чистой прибыли в прошлом квартале, а также увеличила свой прогноз сопоставимой выручки и скорректированной прибыли на акцию на текущий финансовый год.

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