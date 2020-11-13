Фондовые биржи АТР закрылись в основном снижением вслед за рынками США

Основные фондовые индексы США снизились на новом рекордном числе выявленных случаев коронавируса

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись преимущественно негативной динамикой на фоне снижения на биржах США днем ранее.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,9%, до 3 310,1 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite опустился на 0,2%, до 2 268,67 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,1%, до 26 156,86 пункта.

Южнокорейский KOSPI вырос на 0,74%, до 2 493,87 пункта, японский Nikkei 225 — опустился на 0,53%, до 25 385,87 пункта, австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,2%, до 6 405,2 пункта.

Трейдеры в Азии обратили внимание на то, что основные фондовые индексы США снизились в четверг на новом рекордном числе выявленных случаев коронавируса.

Дополнительное давление на настроения инвесторов в Китае оказали новость о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает американским гражданам и компаниям с 11 января 2021 года покупать ценные бумаги фирм, связанных с китайскими военными.

Помимо этого, снижение на фондовом рынке Японии, как отмечают аналитики, во многом обусловлено коррекцией. "Естественно, что инвесторы фиксируют прибыль после недавнего ощутимого роста рынка", — прокомментировал агентству France Presse итоги торгов в Японии брокер Okasan Securities Синити Ямамото (Shinichi Yamamoto). Рост японского фондового рынка наблюдался восемь торговых сессий подряд.