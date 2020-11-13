О нас
Report Georgia
Аудио новости

Фондовые биржи АТР закрылись в основном снижением вслед за рынками США

Фондовые биржи АТР закрылись в основном снижением вслед за рынками США Основные фондовые индексы США снизились на новом рекордном числе выявленных случаев коронавируса
Финансы
13 ноября 2020 г. 13:41
Фондовые биржи АТР закрылись в основном снижением вслед за рынками США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись преимущественно негативной динамикой на фоне снижения на биржах США днем ранее.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,9%, до 3 310,1 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite опустился на 0,2%, до 2 268,67 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,1%, до 26 156,86 пункта.

Южнокорейский KOSPI вырос на 0,74%, до 2 493,87 пункта, японский Nikkei 225 — опустился на 0,53%, до 25 385,87 пункта, австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,2%, до 6 405,2 пункта.

Трейдеры в Азии обратили внимание на то, что основные фондовые индексы США снизились в четверг на новом рекордном числе выявленных случаев коронавируса.

Дополнительное давление на настроения инвесторов в Китае оказали новость о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает американским гражданам и компаниям с 11 января 2021 года покупать ценные бумаги фирм, связанных с китайскими военными.

Помимо этого, снижение на фондовом рынке Японии, как отмечают аналитики, во многом обусловлено коррекцией. "Естественно, что инвесторы фиксируют прибыль после недавнего ощутимого роста рынка", — прокомментировал агентству France Presse итоги торгов в Японии брокер Okasan Securities Синити Ямамото (Shinichi Yamamoto). Рост японского фондового рынка наблюдался восемь торговых сессий подряд.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Asiya - Pasifik regionunun bazarlarında azalma qeydə alındı

Новости партнеров

Самое важное

Спустя 28 лет в Шуше совершен пятничный намаз
Спустя 28 лет в Шуше совершен пятничный намаз
13 ноября 2020 г. 14:10
Милли Меджлис Азербайджана обратился к президенту и народу
Милли Меджлис Азербайджана обратился к президенту и народу
13 ноября 2020 г. 13:29
Милли Меджлис обращается к президенту и народу Азербайджана
Милли Меджлис обращается к президенту и народу Азербайджана
13 ноября 2020 г. 11:33
Видеокадры из освобожденных от оккупации сел Ходжавендского района
Видеокадры из освобожденных от оккупации сел Ходжавендского района
12 ноября 2020 г. 15:33
Лавров убежден, что договоренности по Карабаху будут сохранены
Лавров убежден, что договоренности по Карабаху будут сохранены
12 ноября 2020 г. 14:04
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем Конституции
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем Конституции
12 ноября 2020 г. 12:23
Чавушоглу: Турция и Россия вместе будут выполнять эту миссию
Чавушоглу: Турция и Россия вместе будут выполнять эту миссию
12 ноября 2020 г. 11:35
Чавушоглу: Все находившиеся под оккупацией территории возвратят Азербайджану
Чавушоглу: Все находившиеся под оккупацией территории возвратят Азербайджану
12 ноября 2020 г. 11:09
Закир Гасанов: Азербайджанский народ 30 лет ждал этой победы
Закир Гасанов: Азербайджанский народ 30 лет ждал этой победы
11 ноября 2020 г. 11:53
Хулуси Акар: Продлившиеся 44 дня боевые действия будут обсуждать 44 года
Хулуси Акар: Продлившиеся 44 дня боевые действия будут обсуждать 44 года
11 ноября 2020 г. 11:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi