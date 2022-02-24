Фондовые биржи АТР падают на 1-3% на обострении геополитической ситуации

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром упали на 1-3% на фоне геополитических новостей.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром упали на 1-3% на фоне геополитических новостей.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,89% — до 3 458,12 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,28%, до 2 307,56 пункта, гонконгский Hang Seng Index падал на 3,06%, до 22 940 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 2,32%, до 2 656,05 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,88%, до 6 998,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,06%, до 25 905 пунктов.

Основным фактором падения на мировых рынках остается обостряющаяся геополитическая ситуация. Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по "защите Донбасса". В связи с этим 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения. На этом фоне падают фьючерсы индексов США, а евро дешевеет.