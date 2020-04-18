​Фондовые торги в США завершились ростом основных индексов

Ключевые индексы повысились в пятницу по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones повысился на 704,81 пункта (2,99%) и установился на отметке 24 242,49 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, прибавил 75,01 пункта (2,68%) и оказался на отметке 2 874,56 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 117,78 пункта (1,38%), до 8 650,14 пункта.