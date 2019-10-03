​Фондовые торги в США завершились крупным падением ключевых индексов

Торги на Нью-йоркской фондовой бирже в среду закрылись крупным падением ключевых индексов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты торгов, которые приводит телеканал CNBC.

Американский промышленный индекс Dow Jones упал почти на 494 пунктов (примерно 1,9%), достигнув отметки около 26079 пунктов. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, снизился почти на 1,8%, составив примерно 2888 пунктов.

Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 1,6%, достигнув показателя около 7785 пунктов.