​Фондовые торги в США закрылись падением индексов

Ключевые индексы потеряли примерно 12-13% в понедельник по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса. Это крупнейший обвал котировок с октября 1987 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 2 997,10 пункта (12,93%) и остановился на отметке 20 188,52 пункта. Это крупнейшее сокращение индекса в процентном исчислении по итогам сессии со времен так называемого черного понедельника, 19 октября 1987 года. В этот день Dow Jones снизился на 22,6%. При этом данный индекс никогда в истории не терял сразу так много пунктов, как в понедельник.

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 324,89 пункта (11,98%) и оказался на отметке 2 386,13 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 970,28 пункта (12,32%), до 6 904,59 пункта.

Нефть марки WTI подешевела - к 16:20 по времени Восточного побережья (00:20 бакинское время) цена поставок энергоносителя в апреле снизилась на 3,08 долларов США (9,71%), до 28,65 долларов США.