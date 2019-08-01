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Фондовые индексы США падают после решения ФРС о снижении ставки

Фондовые индексы США падают после решения ФРС о снижении ставки

Американские фондовые индексы падают в среду на 1% после ожидаемого снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report со ссылкой на РИА “Новости”, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.57 по бакинскому времени промышленный индекс Dow Jones снижался на 1,15% - до 26885,77 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq - на 1,16%, до 8177,63 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,12%, до 2979,5 пункта.

До оглашения итогов заседания ФРС все три индекса росли в среднем в пределах 0,1%.

ФРС по итогам заседания 30-31 июля ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых, это снижение стало первым за последние 10 лет. Следующее заседание запланировано на 17-18 сентября. Вместе с этим инвесторы оценивают слова главы регулятора Джерома Пауэлла, который выступает после публикации решения ФРС по ставке.

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