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Фонд: Завершается подготовка к предоставлению госгарантий по корпоративным облигациям

Фонд: Завершается подготовка к предоставлению госгарантий по корпоративным облигациям Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд завершает подготовительную работу для предоставления в Азербайджане государственных гарантий по корпоративным облигациям.
Финансы
12 июля 2023 г. 13:48
Фонд: Завершается подготовка к предоставлению госгарантий по корпоративным облигациям

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд завершает подготовительную работу для предоставления в Азербайджане государственных гарантий по корпоративным облигациям.

Об этом Report сообщили в фонде.

В августе прошлого года Центральный банк Азербайджана утвердил механизм предоставления государственных гарантий по корпоративным облигациям. Решением правления Фонда от 24 января 2023 года утвержден "Порядок предоставления Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом обеспечения обязательствам эмитентов (предпринимателей) по облигациям".

Напомним, что в первом квартале этого года на долю корпоративных ценных бумаг пришлись сделки на 438,6 млн манатов (12,7%) от общего объема совершенных на рынке ценных бумаг Азербайджана сделок на 3448,3 млн манатов. Это на 7,8% больше, чем год назад. Из 2 850 сделок, заключенных на данном рынке за 3 месяца, 1 391 или 48,8% пришлось на корпоративные ценные бумаги. Это на 34,4% меньше, чем годом ранее.

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Версия на азербайджанском языке Fond: "Korporativ istiqrazlara dövlət zəmanəti verilməsi ilə bağlı hazırlıq işləri yekunlaşmaqdadır"

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