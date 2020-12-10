Фонд "YAŞAT" будет принимать пожертвования через правительственный платежный портал

У Фонда YAŞAT, созданного с целью поддержки раненых и семей шехидов, появилась возможность приема пожертвований через правительственный платежный портал, оператором которого является Центральный банк Азербайджана.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
Все юридические и физические лица могут переводить средства через филиалы и отделения ООО "Азерпочт", интегрированные в правительственный платежный портал, а также в безналичной форме через сайт портала (
Информация о реквизитах счетов, открытых в ЦБА, размещена на официальном сайте Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (
Банковские реквизиты Фонда "YAŞAT"
|
Название банка:
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Центральный филиал Международного банка Азербайджана
|
Адрес банка:
|
Азербайджанская Республика, город Баку, ул. З.Тагиева, 3
|
Телефоны банка:
|
(+99412) 937
|
Код:
|
805722
|
ИНН:
|
1701393691
|
Корреспондентский счет:
|
AZ03NABZ01350100000000002944
|
S.W.İ.F.T Cod:
|
IBAZAZ 2X
|
Бенефициар:
|
YAŞAT FONDU
|
ИНН:
|
1701393691
|
Расчетные счета:
|
AZN
|
AZ76IBAZ38090019447968925204
|
TRY
|
AZ98IBAZ38190019497968925204
|
USD
|
AZ66IBAZ38190018407968925204
|
EUR
|
AZ46IBAZ38190019787968925204
|
RUR
|
AZ83IBAZ38190018107968925204
|
GBP
|
AZ61IBAZ38190018267968925204