Фонд "YAŞAT" будет принимать пожертвования через правительственный платежный портал

Все юридические и физические лица могут переводить средства через филиалы и отделения ООО "Азерпочт"

У Фонда YAŞAT, созданного с целью поддержки раненых и семей шехидов, появилась возможность приема пожертвований через правительственный платежный портал, оператором которого является Центральный банк Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Все юридические и физические лица могут переводить средства через филиалы и отделения ООО "Азерпочт", интегрированные в правительственный платежный портал, а также в безналичной форме через сайт портала ( https://gpp.az/yasat ) и мобильное приложение (платформы Android и iOS) в режиме 24/7/365.

Информация о реквизитах счетов, открытых в ЦБА, размещена на официальном сайте Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям ( http://vxsida.gov.az/az/article/1484 ).

Банковские реквизиты Фонда "YAŞAT"