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Фонд "YAŞAT" будет принимать пожертвования через правительственный платежный портал

Фонд "YAŞAT" будет принимать пожертвования через правительственный платежный портал Все юридические и физические лица могут переводить средства через филиалы и отделения ООО "Азерпочт"
Финансы
10 декабря 2020 г. 10:42
Фонд YAŞAT будет принимать пожертвования через правительственный платежный портал

У Фонда YAŞAT, созданного с целью поддержки раненых и семей шехидов, появилась возможность приема пожертвований через правительственный платежный портал, оператором которого является Центральный банк Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Все юридические и физические лица могут переводить средства через филиалы и отделения ООО "Азерпочт", интегрированные в правительственный платежный портал, а также в безналичной форме через сайт портала (https://gpp.az/yasat) и мобильное приложение (платформы Android и iOS) в режиме 24/7/365.

Информация о реквизитах счетов, открытых в ЦБА, размещена на официальном сайте Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (http://vxsida.gov.az/az/article/1484).

Банковские реквизиты Фонда "YAŞAT"

Название банка:

Центральный филиал Международного банка Азербайджана

Адрес банка:

Азербайджанская Республика, город Баку, ул. З.Тагиева, 3

Телефоны банка:

(+99412) 937

Код:

805722

ИНН:

1701393691

Корреспондентский счет:

AZ03NABZ01350100000000002944

S.W.İ.F.T Cod:

IBAZAZ 2X

Бенефициар:

YAŞAT FONDU

ИНН:

1701393691

Расчетные счета:

AZN

AZ76IBAZ38090019447968925204

TRY

AZ98IBAZ38190019497968925204

USD

AZ66IBAZ38190018407968925204

EUR

AZ46IBAZ38190019787968925204

RUR

AZ83IBAZ38190018107968925204

GBP

AZ61IBAZ38190018267968925204
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Версия на азербайджанском языке “YAŞAT” Fonduna “Hökumət Ödəniş Portalı” ilə ianə qəbulu imkanı yaradılıb

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