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Фонд возрождения Карабаха сократил прибыль на 61%

Фонд возрождения Карабаха сократил прибыль на 61% Фонд возрождения Карабаха завершил 2022 год с чистой прибылью в 342,816 млн манатов.
Финансы
3 августа 2023 г. 12:28
Фонд возрождения Карабаха сократил прибыль на 61%

Фонд возрождения Карабаха завершил 2022 год с чистой прибылью в 342,816 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет фонда, это на 61,3% меньше, чем годом ранее.

Согласно данным, в прошлом году доходы организации от пожертвований составили 314,52 млн манатов (на 65,26% меньше, чем годом ранее), финансовые доходы - 34,454 млн манатов (в 3,75 раза больше), общие, административные и другие операционные расходы - 2,737 млн манатов (в 5,1 раза больше), убытки от обесценения - 3,634 млн манатов, финансовые расходы - 258 тыс. манатов (на 42,5% меньше), а выплаты налога на прибыль - 6,796 млн манатов (в 3,9 раза больше).

На 1 января этого года активы Фонда возрождения Карабаха составили 1 238,124 млн манатов (на 39,05% больше в годовом сравнении), из которых 5,965 млн манатов (в 5,4 раза больше) составили обязательства фонда, а 1 232,159 млн манатов (на 38,55% больше) - балансовый капитал.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağ Dirçəliş Fondunun xalis mənfəəti 61 % azalıb

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