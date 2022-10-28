Фонд возрождения Карабаха опубликовал первый финансовый отчет

Первый год своей деятельности (2021 год) Фонд возрождения Карабаха завершил с чистой прибылью 888,343 млн манатов.

Первый год своей деятельности (2021 год) Фонд возрождения Карабаха завершил с чистой прибылью 888,343 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на первый финансовый отчет фонда.



Согласно данным, в прошлом году доходы организации от пожертвований составили 892,206 млн манатов, финансовые доходы - 9,199 млн манатов, общие, административные и другие операционные расходы - 533 тыс. манатов, убытки от обесценения - 10,351 млн манатов, финансовые расходы - 449 тыс. манатов, а выплаты налога на прибыль - 1,729 млн манатов.

На 1 января этого года активы Фонда возрождения Карабаха составили 890,448 млн манатов, из которых 1,105 млн манатов составили обязательства фонда, а 889,343 млн манатов - балансовый капитал.