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Фонд возрождения Карабаха опубликовал первый финансовый отчет

Фонд возрождения Карабаха опубликовал первый финансовый отчет Первый год своей деятельности (2021 год) Фонд возрождения Карабаха завершил с чистой прибылью 888,343 млн манатов.
Финансы
28 октября 2022 г. 10:56
Фонд возрождения Карабаха опубликовал первый финансовый отчет

Первый год своей деятельности (2021 год) Фонд возрождения Карабаха завершил с чистой прибылью 888,343 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на первый финансовый отчет фонда.

Согласно данным, в прошлом году доходы организации от пожертвований составили 892,206 млн манатов, финансовые доходы - 9,199 млн манатов, общие, административные и другие операционные расходы - 533 тыс. манатов, убытки от обесценения - 10,351 млн манатов, финансовые расходы - 449 тыс. манатов, а выплаты налога на прибыль - 1,729 млн манатов.

На 1 января этого года активы Фонда возрождения Карабаха составили 890,448 млн манатов, из которых 1,105 млн манатов составили обязательства фонда, а 889,343 млн манатов - балансовый капитал.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağ Dirçəliş Fondu ilk maliyyə hesabatını açıqlayıb

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