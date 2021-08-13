Фонд: В Азербайджане самые выгодные условия ипотечного кредитования среди стран СНГ

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) Азербайджана продолжает работу по обеспечению населения жилой площадью посредством долгосрочного ипотечного кредитования.

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) Азербайджана продолжает работу по обеспечению населения жилой площадью посредством долгосрочного ипотечного кредитования.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ИКГФ.

В январе-июле текущего года уполномоченные банки фонда выдали 3 445 семьям кредитов на 230,5 млн манатов. Из них 153,6 млн манатов пришлось на обычные ипотечные кредиты (2 040 ед.), а 76,8 млн манатов на льготную ипотеку (1 405 ед.).

С 2006 года по сегодняшний день общая сумма ипотечных кредитов, выданных за счет средств фонда, превысила 1,882 млрд манатов, а 35 112 семей улучшили свои жилищные условия за счет этих кредитов. Сумма кредитов, выданных льготным категориям, составила 625 млн манатов (12 150 ед.).

Средняя стоимость жилья, приобретенного за счет ипотечного кредитования, составила 81,1 тыс. манатов, средняя сумма кредита - 55,9 тыс. манатов, среднегодовая процентная ставка - 6,3%.

По сравнению со странами СНГ, в Азербайджане действуют самые выгодные условия ипотечного кредитования для граждан. Для сравнения, в России минимальная процентная ставка по ипотечным кредитам составляет 6,1%, средняя - 7,4%, а в Казахстане процентные ставки начинаются от 13%.