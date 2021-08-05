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Фонд страхования вкладов вдвое сократил активы

Фонд страхования вкладов вдвое сократил активы На 1 января этого года активы Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) составили 499,46 млн манатов.
Финансы
5 августа 2021 г. 19:15
Фонд страхования вкладов вдвое сократил активы

На 1 января этого года активы Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) составили 499,46 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, это на 51,15% или примерно в 2,05 раза меньше, чем на 1 января прошлого года.

В структуре активов фонда наличные денежные средства и их эквиваленты составляют 1,34 млн манатов (в 140 раз меньше, чем годом ранее).

В 2020 году общая стоимость государственных векселей фонда снизилась на 41,2% и составила 464,637 млн манатов.

За отчетный период ADIF увеличил свои обязательства в 19,2 раза - до 427,777 млн манатов.

На конец прошлого года балансовый капитал фонда составил 71,683 млн манатов, что почти в 14 раз меньше, чем на конец предшествующего года.

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