Фонд страхования вкладов провел тренинг в Карабахском университете

Фонд страхования вкладов провел в Карабахском университете тренинг "100-летний юбилей страхования вкладов. 100 лет доверия и стабильности", приуроченный к Международному дню сбережений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

В тренинге приняли участие проректоры Карабахского университета Фариз Ахмедов и Наргиз Исмаилова, декан экономического факультета Джейхун Мамедов, директор департамента управления рисками, анализа и инвестиций Фонда страхования вкладов Джалал Райи, главный юрист юридического департамента Мисира Халилзаде, заместитель директора департамента общих дел Эмиль Байрамов и директор Информационного агентства Report Фуад Гусейналиев.

Спикеры рассказали студентам об эволюции системы страхования вкладов, о роли законодательства в функционировании этой системы в Азербайджане, методах управления рисками, о зеленых финансах и новых рисках, а также о роли коммуникации в условиях кризиса.

В завершение тренинга студенты были награждены сертификатами и подарками от фонда.