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Фонд страхования вкладов обратился к кредиторам "Günay Bank"

Фонд страхования вкладов обратился к кредиторам "Günay Bank" Фонд страхования вкладов обратился к кредиторам ОАО "Günay Bank", ликвидатором которого он является.
Финансы
24 мая 2023 г. 19:31
Фонд страхования вкладов обратился к кредиторам Günay Bank

Фонд страхования вкладов обратился к кредиторам ОАО "Günay Bank", ликвидатором которого он является.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

“Решением административной коллегии Бакинского апелляционного суда от 18 мая 2023 года № 2-3(103)-42/2023 ”Günay Bank" объявлен банкротом, а Фонд страхования вкладов назначен ликвидатором банка.

С учетом требований закона "О банках" требования к банку-банкроту должны быть зарегистрированы ликвидатором в письменной форме в течение 60 календарных дней со дня первой публикации в СМИ решения суда о признании банка несостоятельным. Для регистрации требований кредиторы должны предоставить документы, подтверждающие правовую основу их требований, а также следующую информацию:

- имя и адрес кредитора;

- суммы процентов и других сборов, включенных в основную сумму требования;

- информация о залоге (ипотеке) или гарантии, являющейся гарантией требования.

Кредиторов просят подать заявку на регистрацию своих требований до 18 июля 2023 года по указанному ниже адресу:

Головной офис "Günay Bank"

Адрес: город Баку, Наримановский район, ул. Ашыга Алы, 45

Контакты: (+994) 941

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Версия на азербайджанском языке Əmanətlərin Sığortalanması Fondu “Günay Bank”ın kreditorlarına müraciət edib

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