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Фонд страхования вкладов обнародовал общую сумму выплаченных компенсаций

Фонд страхования вкладов обнародовал общую сумму выплаченных компенсаций Фонд страхования вкладов с момента создания до 1 января этого года выплатил 1 млрд 717,521 млн манатов компенсаций по 19 ликвидируемым банкам.
Финансы
7 февраля 2025 г. 13:08
Фонд страхования вкладов обнародовал общую сумму выплаченных компенсаций

Фонд страхования вкладов с момента создания до 1 января этого года выплатил 1 млрд 717,521 млн манатов компенсаций по 19 ликвидируемым банкам.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, выплаты получили 62 520 вкладчиков.

В фонде напомнили, что в 2020 году, когда в стране действовали строгие карантинные ограничения из-за пандемии COVID-19, а также Вторая Карабахская война, Фонд был назначен ликвидатором четырех банков, а в последующие годы – еще двух.

"Реализовав дальновидную и эффективную политику, Фонд установил рекорд, оперативно выплатив значительные суммы компенсаций. С 2020 по 2024 год 35 020 защищенным вкладчикам шести ликвидируемых банков выплачено 897,582 млн манатов", – говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Əmanətlərin Sığortalanması Fondu indiyə qədər ödədiyi kompensasiyanın ümumi məbləğini açıqlayıb

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