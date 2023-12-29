Фонд развития предпринимательства выбирает страховщика

Фонд развития предпринимательства при Минэкономики Азербайджана объявил открытый тендер на добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО), имеющихся на балансе.
Как сообщает Report, стоимость участия в тендере составляет 100 манатов.
Претенденты должны представить свои первичные документы до 17:00 часов 24 января, а тендерное предложение и банковскую гарантию в размере 1% от его стоимости - до 17:00 часов 1 февраля в административное здание фонда, расположенное по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Шарифзаде 172.
Предложения будут рассматриваться 2 февраля в 17:00 по указанному адресу. Всего в рамках покупки будут застрахованы 11 автомобилей: 5 Toyota Camry, 5 Toyota Corolla и 1 Mitsubishi L200.
В конце прошлого года страховщиком Фонда развития предпринимательства было избрано ОАО "Meqa Sığorta".