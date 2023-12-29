Фонд развития предпринимательства выбирает страховщика

Фонд развития предпринимательства при Минэкономики Азербайджана объявил открытый тендер на добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО), имеющихся на балансе.

Фонд развития предпринимательства при Минэкономики Азербайджана объявил открытый тендер на добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО), имеющихся на балансе.

Как сообщает Report, стоимость участия в тендере составляет 100 манатов.

Претенденты должны представить свои первичные документы до 17:00 часов 24 января, а тендерное предложение и банковскую гарантию в размере 1% от его стоимости - до 17:00 часов 1 февраля в административное здание фонда, расположенное по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Шарифзаде 172.

Предложения будут рассматриваться 2 февраля в 17:00 по указанному адресу. Всего в рамках покупки будут застрахованы 11 автомобилей: 5 Toyota Camry, 5 Toyota Corolla и 1 Mitsubishi L200.

В конце прошлого года страховщиком Фонда развития предпринимательства было избрано ОАО "Meqa Sığorta".