О нас

Фонд развития предпринимательства выбирает страховщика

Фонд развития предпринимательства выбирает страховщика Фонд развития предпринимательства при Минэкономики Азербайджана объявил открытый тендер на добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО), имеющихся на балансе.
Финансы
29 декабря 2023 г. 14:20
Фонд развития предпринимательства выбирает страховщика

Фонд развития предпринимательства при Минэкономики Азербайджана объявил открытый тендер на добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО), имеющихся на балансе.

Как сообщает Report, стоимость участия в тендере составляет 100 манатов.

Претенденты должны представить свои первичные документы до 17:00 часов 24 января, а тендерное предложение и банковскую гарантию в размере 1% от его стоимости - до 17:00 часов 1 февраля в административное здание фонда, расположенное по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Шарифзаде 172.

Предложения будут рассматриваться 2 февраля в 17:00 по указанному адресу. Всего в рамках покупки будут застрахованы 11 автомобилей: 5 Toyota Camry, 5 Toyota Corolla и 1 Mitsubishi L200.

В конце прошлого года страховщиком Фонда развития предпринимательства было избрано ОАО "Meqa Sığorta".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sahibkarlığın İnkişafı Fondu sığortaçı seçir

Другие новости из категории

Рост ставок принес европейским банкам дополнительную прибыль на €110 млрд
Рост ставок принес европейским банкам дополнительную прибыль на €110 млрд
29 декабря 2023 г. 13:16
Государство погасило просроченные долги 41 предпринимателя в Азербайджане
Государство погасило просроченные долги 41 предпринимателя в Азербайджане
29 декабря 2023 г. 13:11
Турецкая лира обновила исторический минимум
Турецкая лира обновила исторический минимум
29 декабря 2023 г. 12:36
Азербайджанский инвестхолдинг спишет основные средства подведомственных компаний
Азербайджанский инвестхолдинг спишет основные средства подведомственных компаний
29 декабря 2023 г. 11:13
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2023)
29 декабря 2023 г. 09:24
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.12.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.12.2023)
29 декабря 2023 г. 09:04
Министр: За последние 5 лет размер ежемесячной адресной соцпомощи в Азербайджане увеличился в 3 раза
Министр: За последние 5 лет размер ежемесячной адресной соцпомощи в Азербайджане увеличился в 3 раза
28 декабря 2023 г. 20:32
Утвержден бюджет Нахчывана на 2024 год
Утвержден бюджет Нахчывана на 2024 год
28 декабря 2023 г. 20:14
Сахиль Бабаев: За последние 5 лет минимальная заработная плата в Азербайджане возросла в 2,7 раза
Сахиль Бабаев: За последние 5 лет минимальная заработная плата в Азербайджане возросла в 2,7 раза
28 декабря 2023 г. 19:51
Binance попросила пользователей из России вывести средства до 29 декабря
Binance попросила пользователей из России вывести средства до 29 декабря
28 декабря 2023 г. 19:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi