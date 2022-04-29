Фонд развития предпринимательства в прошлом году получил чистую прибыль в размере 18 млн манатов

Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана завершил 2021 год с чистой прибылью в размере 17,683 млн манатов. Однако по итогам 2020 года Фонд имел чистый убыток в размере 32,229 млн манатов.

Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана завершил 2021 год с чистой прибылью в размере 17,683 млн манатов. Однако по итогам 2020 года Фонд имел чистый убыток в размере 32,229 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет организации.

Согласно документу, накопленные убытки Фонда сократились на 9,1% до 175,8 млн манатов.

В прошлом году операционные доходы Фонда составили 14,139 млн манатов (на 39,9% больше, чем в предыдущем году), операционные расходы - 6,086 млн манатов (на 21,4% больше), доходы за счет сокращения вероятных потерь по кредитам составили 10,435 млн манатов (в предыдущем году был убыток), выплаты по налогу на прибыль - 805 тыс. манатов (в 3,6 раза больше).

По состоянию на 1 января текущего года активы Фонда составили 842,108 млн манатов, что на 3% больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства Фонда увеличились в 2,9 раза до 16,986 млн манатов, а балансовый капитал вырос на 0,8% до 825,122 млн манатов.