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Фонд развития предпринимательства создаст новые финансовые инструменты

Фонд развития предпринимательства создаст новые финансовые инструменты "В настоящее время фонд выделяет кредиты под инвестиционные проекты"
Финансы
9 февраля 2021 г. 13:28
Фонд развития предпринимательства создаст новые финансовые инструменты

Фонд развития предпринимательства при Минэкономики Азербайджана планирует представить на рынке новые продукты.

Об этом Report сообщил председатель правления Фонда развития предпринимательства при Минэкономики Кянан Наджафов.

Наджафов отметил, что новые финансовые инструменты будут представлены на рынке в 4 этапа: “В настоящее время фонд выделяет кредиты под инвестиционные проекты. По нашим наблюдениям, есть потребность в кредитах и для оборотных средств. На первом этапе мы хотим предложить инструменты факторинга и лизинга. Мы предоставим факторинг подешевле и на льготных условиях. А лизинг будет предоставляться через лизинговые компании. Планы в этом направлении очень широки.

Мы планируем предоставить предпринимателям другие новые виды кредитов и инструменты. Например, мы хотим оказывать им финансовую поддержку, покупая облигации, эмитированные компаниями”.

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