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    Фонд прокомментировал внеочередную выплату компенсации по вкладу НФПП в Bank Standard

    © Report/ Orkhan Azim

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Заместитель исполнительного директора Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Вугар Абдуллаев прокомментировал вопрос внеочередной выплаты компенсации по вкладу Национального фонда помощи предпринимательству (НФПП) в Bank Standard.

    Как сообщает Report, об этом он сказал на сегодняшнем заседании Кредиторского комитета банка.

    По словам представителя ADIF, средства НФПП принадлежат государству, и поэтому нет ничего необычного в том, чтобы получить их в первую очередь. Однако, по его словам, деньги еще не перечислены в НФПП.

    Заместитель исполнительного директора ADIF также прокомментировал обвинения в том, что он назначил своим заместителем бывшего зампреда правления Bank Standard Орхана Хубанова. По его словам, если бы указанное лицо подозревалось в совершении незаконных деяний, то его уже привлекли бы к ответственности. 

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