Фонд образовательного студенческого кредита выбирает аудитора

Фонд образовательного студенческого кредита при Министерстве науки и образования объявил открытый тендер на аудит финансовой отчетности за 2024 год.
Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 85 манатов.
Претенденты могут представить свои предложения до 11 июля по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Самеда Вургуна, 34 (Бизнес-центр AFF Mall).
Предложения будут рассмотрены 11 июля в 18:00 по указанному адресу.
Напомним, что в прошлом году победителем этого тендера стало ООО "Азеручет". Компании было выплачено 9,5 тыс. манатов.