О нас

Фонд образовательного студенческого кредита выбирает аудитора

Фонд образовательного студенческого кредита выбирает аудитора Фонд образовательного студенческого кредита при Министерстве науки и образования объявил открытый тендер на аудит финансовой отчетности за 2024 год.
Финансы
20 июня 2025 г. 14:25
Фонд образовательного студенческого кредита выбирает аудитора

Фонд образовательного студенческого кредита при Министерстве науки и образования объявил открытый тендер на аудит финансовой отчетности за 2024 год.

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 85 манатов.

Претенденты могут представить свои предложения до 11 июля по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Самеда Вургуна, 34 (Бизнес-центр AFF Mall).

Предложения будут рассмотрены 11 июля в 18:00 по указанному адресу.

Напомним, что в прошлом году победителем этого тендера стало ООО "Азеручет". Компании было выплачено 9,5 тыс. манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Təhsil Tələbə Krediti Fondu auditor seçir

Самое читаемое

Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
14 июня 2025 г. 14:50
В Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
ФотоВ Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
17 июня 2025 г. 19:40
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
18 июня 2025 г. 23:04
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
19 июня 2025 г. 17:05
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
14 июня 2025 г. 03:38
Расселл стал победителем Гран-при Канады Формулы 1
Расселл стал победителем Гран-при Канады Формулы 1
15 июня 2025 г. 23:46
Депутат: Азербайджан вносит вклад в формирование повестки глобальной урбанизации
Депутат: Азербайджан вносит вклад в формирование повестки глобальной урбанизации
17 июня 2025 г. 14:54
Спикер парламента Болгарии: Cтраны ОЧЭС должны сосредоточиться на снижении выбросов
Спикер парламента Болгарии: Cтраны ОЧЭС должны сосредоточиться на снижении выбросов
18 июня 2025 г. 11:14
Делегаты правящей партии Турции посетят Шушу
Делегаты правящей партии Турции посетят Шушу
14 июня 2025 г. 03:39
Зеленский предупредил о дополнительных рисках для Украины из-за конфликта между Ираном и Израилем
Зеленский предупредил о дополнительных рисках для Украины из-за конфликта между Ираном и Израилем
14 июня 2025 г. 14:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi