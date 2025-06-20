Фонд образовательного студенческого кредита выбирает аудитора

Фонд образовательного студенческого кредита при Министерстве науки и образования объявил открытый тендер на аудит финансовой отчетности за 2024 год.

Фонд образовательного студенческого кредита при Министерстве науки и образования объявил открытый тендер на аудит финансовой отчетности за 2024 год.

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 85 манатов.

Претенденты могут представить свои предложения до 11 июля по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Самеда Вургуна, 34 (Бизнес-центр AFF Mall).

Предложения будут рассмотрены 11 июля в 18:00 по указанному адресу.

Напомним, что в прошлом году победителем этого тендера стало ООО "Азеручет". Компании было выплачено 9,5 тыс. манатов.