Фонд гарантий Азербайджана в 2024 году направил 299,2 млн манатов на погашение госдолга

Фонд гарантий Азербайджана в 2024 году направил 299,2 млн манатов на погашение госдолга

В 2024 году Фонд гарантий по государственному долгу и обязательствам Азербайджана выполнил обязательства на сумму 299,2 миллиона манатов за счет средств фонда.

Об этом сообщает Report со ссылкой на законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

Согласно информации, из этой суммы 149,5 млн манатов пришлось на обязательства ЗАО "Азербайджанские железные дороги", 94,2 млн манатов - на ОАО "Азерэнержи", 52,4 млн манатов - на ОАО "Азеришыг", а 3,1 млн манатов - на Агентство водных ресурсов Азербайджана.

Кроме того, в рамках исполнения поставленных задач по оказанию государственной поддержки кредитам субъектов предпринимательства для снижения негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) на экономику страны, уполномоченным банкам из Фонда гарантий было выплачено 0,2 млн манатов по кредитам, выданным под госгарантии, основные долговые обязательства по которым не были своевременно выполнены.