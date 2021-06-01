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Фонд ЕС по восстановлению после пандемии начинает работать

Фонд ЕС по восстановлению после пандемии начинает работать Утвержденный ранее европейский Фонд восстановления европейской экономики (RRF) объемом в 672,5 млрд евро заемных средств начнет работать с 1 июня.
Финансы
1 июня 2021 г. 07:24
Фонд ЕС по восстановлению после пандемии начинает работать

Утвержденный ранее европейский Фонд восстановления европейской экономики (RRF) объемом в 672,5 млрд евро заемных средств начнет работать с 1 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Евросовета.

"Совет получил официальные уведомления об утверждении решения о собственных ресурсах от всех 27 стран-членов. Следовательно, это решение вступает в силу завтра (сегодня – ред.), 1 июня. "ЕС следующего поколения" начнет свою работу завтра. Европейский союз теперь может получить необходимое финансирование для восстановления европейской экономики и социальной сферы", - сообщается в пресс-релизе со ссылкой на премьер-министра Португалии, страны-председателя в Совете ЕС, Антонио Кошту.

В документе поясняется, что завершение процесса ратификации позволяет ЕС начать заимствование средств на рынках капитала уже в июне 2021 года. Таким образом, 1 июня структура, предназначенная для поддержки экономики ЕС, начнет функционировать.

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