Фонд ЕС по восстановлению после пандемии начинает работать

Утвержденный ранее европейский Фонд восстановления европейской экономики (RRF) объемом в 672,5 млрд евро заемных средств начнет работать с 1 июня.

Утвержденный ранее европейский Фонд восстановления европейской экономики (RRF) объемом в 672,5 млрд евро заемных средств начнет работать с 1 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Евросовета.

"Совет получил официальные уведомления об утверждении решения о собственных ресурсах от всех 27 стран-членов. Следовательно, это решение вступает в силу завтра (сегодня – ред.), 1 июня. "ЕС следующего поколения" начнет свою работу завтра. Европейский союз теперь может получить необходимое финансирование для восстановления европейской экономики и социальной сферы", - сообщается в пресс-релизе со ссылкой на премьер-министра Португалии, страны-председателя в Совете ЕС, Антонио Кошту.

В документе поясняется, что завершение процесса ратификации позволяет ЕС начать заимствование средств на рынках капитала уже в июне 2021 года. Таким образом, 1 июня структура, предназначенная для поддержки экономики ЕС, начнет функционировать.