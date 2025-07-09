Фонд: Банки полностью используют выделенные кредитные лимиты

Кредитные лимиты, ежегодно выделяемые Фондом ипотеки и кредитных гарантий уполномоченным банкам, осваиваются в полном объеме.

Кредитные лимиты, ежегодно выделяемые Фондом ипотеки и кредитных гарантий уполномоченным банкам, осваиваются в полном объеме.

Об этом сообщил главный менеджер Фонда Расим Абдуллаев, передает "Report".

"В течение года выделенные лимиты полностью используются как по обычной, так и по льготной категории. Не было случаев, когда лимиты осваивались лишь на 90-95%. Обычно показатель исполнения составляет 98-100%. Отклонение в 1-2% связано с тем, что некоторые граждане не успевают найти подходящее жилье в рамках предоставленного им 45-дневного срока, и их заявки переносятся на следующий год", - отметил он.