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Фонд аграрного страхования завершил первый год деятельности с убытком в 1,5 млн манатов

Фонд аграрного страхования завершил первый год деятельности с убытком в 1,5 млн манатов Фонд аграрного страхования завершил первый год своей деятельности в 2020 году с чистым убытком в размере 1,458 млн манатов.
Финансы
16 марта 2022 г. 11:44
Фонд аграрного страхования завершил первый год деятельности с убытком в 1,5 млн манатов

Фонд аграрного страхования завершил первый год своей деятельности в 2020 году с чистым убытком в размере 1,458 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность фонда.

За год убыток до уплаты налогов составил 1,746 млн манатов, а экономия по налогу на прибыль - 288 тыс. манатов.

На 1 января 2021 года активы Фонда аграрного страхования составили 7,979 млн манатов. Из них 437 тысяч манатов были сформированы за счет обязательств фонда, а 7,542 миллиона манатов-за счет балансового капитала.

Напомним, что Фонд аграрного страхования создан указом президента страны от 19 августа 2019 года. Его уставный капитал составляет 9 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Aqrar Sığorta Fondu fəaliyyətinin ilk ilində 1,5 milyon manat zərər edib

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