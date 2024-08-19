О нас

Фонд аграрного страхования подвел итоги 7 месяцев текущего года

Фонд аграрного страхования подвел итоги 7 месяцев текущего года За январь-июль текущего года в Азербайджане собрано 11,3 млн манатов выплат по агрострахованию.
Финансы
19 августа 2024 г. 17:42
Фонд аграрного страхования подвел итоги 7 месяцев текущего года

За январь-июль текущего года в Азербайджане собрано 11,3 млн манатов выплат по агрострахованию.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил председатель правления Фонда аграрного страхования Фуад Садыгов.

По его словам, из них 10,2 млн манатов выплачено на страхование урожая, а 1,1 млн манатов - на страхование животноводства.

Садыгов также отметил, что за 7 месяцев Фонд выплатил фермерам по страхованию 3,25 млн манатов: "Из них по страхованию урожая выплачено 2,573 млн манатов, а по страхованию скота - 678 тыс. манатов. Только за июль фермеры получили страховые выплаты на сумму 386 тыс. манатов, из них 330 тыс. манатов выделено на страхование урожая, а 57 тыс. манатов - на страхование скота. Кроме того, создан страховой резерв в размере 8,2 млн манатов. До конца текущего года ожидается проведение страховых выплат на сумму 11,4 млн манатов".

Председатель добавил, что за отчетный период застраховано 450 тыс. га посевных земель и 1 917 голов крупного рогатого скота.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Aqrar Sığorta Fondu bu ilin 7 ayına yekun vurub

Экслюзивные новости

В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
14 августа 2024 г. 16:02
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
8 августа 2024 г. 10:03
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
7 августа 2024 г. 12:42
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
6 августа 2024 г. 18:40
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
6 августа 2024 г. 14:34
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
5 августа 2024 г. 12:10
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
5 августа 2024 г. 11:19
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
1 августа 2024 г. 14:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi