Фонд аграрного страхования подвел итоги 7 месяцев текущего года

За январь-июль текущего года в Азербайджане собрано 11,3 млн манатов выплат по агрострахованию.

За январь-июль текущего года в Азербайджане собрано 11,3 млн манатов выплат по агрострахованию.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил председатель правления Фонда аграрного страхования Фуад Садыгов.

По его словам, из них 10,2 млн манатов выплачено на страхование урожая, а 1,1 млн манатов - на страхование животноводства.

Садыгов также отметил, что за 7 месяцев Фонд выплатил фермерам по страхованию 3,25 млн манатов: "Из них по страхованию урожая выплачено 2,573 млн манатов, а по страхованию скота - 678 тыс. манатов. Только за июль фермеры получили страховые выплаты на сумму 386 тыс. манатов, из них 330 тыс. манатов выделено на страхование урожая, а 57 тыс. манатов - на страхование скота. Кроме того, создан страховой резерв в размере 8,2 млн манатов. До конца текущего года ожидается проведение страховых выплат на сумму 11,4 млн манатов".

Председатель добавил, что за отчетный период застраховано 450 тыс. га посевных земель и 1 917 голов крупного рогатого скота.