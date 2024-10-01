Фонд аграрного страхования выплатил 2,5 млн манатов по страхованию животноводства

Фонд аграрного страхования Азербайджана с момента своего основания выплатил фермерам 2,5 млн манатов компенсаций по страхованию животноводства.

Фонд аграрного страхования Азербайджана с момента своего основания выплатил фермерам 2,5 млн манатов компенсаций по страхованию животноводства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Фонда.

За это время было зафиксировано около 20 случаев нападения диких животных на домашний скот, по которым были произведены выплаты. Только за 7 месяцев этого года произошло 8 таких инцидентов, в результате которых погибло 8 голов скота. Пострадавшим фермерам было выплачено в общей сложности 37 485 манатов.

Напомним, что государство субсидирует 50% страховых взносов. Иными словами, при страховании скота фермер платит лишь половину рассчитанной страховой премии, а вторую половину оплачивает государство.

Размер страховой премии рассчитывается на основе стоимости животных, а страховой тариф может составлять от 5,2% до 8,2%. Например, для овцы или козы стоимостью 300 манатов стоимость годовой страховки составит 8-12 манатов, а для крупного рогатого скота ценой 1000 манатов - 26-41 манат. Для коровы, стоимость которой 2000 манатов, страховой взнос будет равен 52-82 манатам.

В случае наступления страхового случая, например гибели животного от нападения диких зверей, выплачивается до 90% стоимости животного. То есть если погибнет овца стоимостью 300 манатов, фермер получит 270 манатов, а если корова ценой 2000 манатов - 1800 манатов компенсации.