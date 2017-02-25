Fitch высоко оценил деятельность Госнефтефонда Азербайджана

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch полагает, что дефицит бюджета Азербайджана в 2017 году будет покрыт за счет финансовых средств, накопленных Госнефтефондом Азербайджана (ГНФАР).

Как сообщает Report, агентство высоко оценило деятельность ГНФАР, отметив более прозрачную деятельность фонда по сравнению с другими производителями нефти с высоким рейтингом, а также инвестирование в надежные, ликвидные активы: "Поэтому государственный долг Азербайджана полностью под контролем, и на конец 2016 года он составил 22,5% ВВП, значительно ниже среднего показателя стран категории "BB" (51,1%)".

Помимо этого, Fitch посчитал неблагоприятным тот факт, что 88,2% госдолга Азербайджана выражено в валюте, однако это соответствует структуре активов фонда. Агентство отмечает, что, несмотря на снижение стоимости активов ГНФАР в долларовом эквиваленте в 2015-2016 годах, активы составляют 92% ВВП.