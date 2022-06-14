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Fitch вновь повысило прогноз по мировым ценам на нефть и газ

Fitch вновь повысило прогноз по мировым ценам на нефть и газ Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снова повысило прогноз по ценам на нефть марок Brent и WTI, а также по ценам на газ в Европе на 2022 и 2023 годы.
Финансы
14 июня 2022 г. 15:07
Fitch вновь повысило прогноз по мировым ценам на нефть и газ

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снова повысило прогноз по ценам на нефть марок Brent и WTI, а также по ценам на газ в Европе на 2022 и 2023 годы.

Как передает Report, об этом говорится в докладе агентства.

"Fitch повысило свои прогнозы по ценам на нефть и газ из-за перебоев и изменения направлений торговых потоков, а также более высокого спроса после пандемии", — говорится в докладе агентства.

Агентство ожидает среднегодовую цену Brent в этом году на уровне 105 вместо 100 долларов за баррель, в следующем году — 85 против 80 долларов. Прогноз на 2024 год увеличен до 65 долларов с 60 долларов, на 2025 год — сохранен на отметке 53 доллара за баррель.

Среднегодовая стоимость WTI в текущем году теперь прогнозируется на уровне 100 долларов вместо 95 долларов за баррель, в 2023 году – 81 доллар против 76 долларов, в 2024 году — 62 доллара вместо 57 долларов. Прогноз на 2025 год сохранен на уровне 50 долларов за баррель.

Цены на газ в Европе, согласно ожиданиям Fitch, в 2022 году составят 25 долларов за 1 тысячу кубфутов вместо 20 долларов в прошлом прогнозе, в следующем году — 15 вместо 10 долларов. Прогноз на 2024 год повышен до 10 долларов с 7 долларов, на 2025 год — до 7 долларов с 5 долларов

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Версия на английском языке Fitch Ratings raises its oil & gas price assumptions

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