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Fitch вновь понизило прогноз роста мирового ВВП

Fitch вновь понизило прогноз роста мирового ВВП Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз роста мирового ВВП до 5,7% по итогам года с 6%, прогнозировавшихся в сентябре.
Финансы
8 декабря 2021 г. 19:05
Fitch вновь понизило прогноз роста мирового ВВП

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз роста мирового ВВП до 5,7% по итогам года с 6%, прогнозировавшихся в сентябре.

Как передает Report, об этом говорится в декабрьском мировом экономическом прогнозе агентства (GEO) агентства.

"Мы понизили прогноз роста мирового ВВП (на 2021 год) на 0,3 процентных пункта по сравнению с сентябрьским мировым экономическим прогнозом (GEO), до 5,7%", — говорится в докладе. Темпы роста остаются максимальными с 1973 года,, что далеко от стагфляции, комментирует Fitch. В следующем году, как ожидает агентство, рост ВВП замедлится до 4,2% вместо 4,4%, а в 2023 году — до 3%.

Прогноз роста экономики США на текущий год ухудшен до 5,7% с 6,2% в сентябре, в 2022 году рост ВВП страны составит 3,7%, а не 3,9%, в 2023 году — 1,9%, отмечается в докладе. Годовая инфляция в США в 2021 году прогнозируется Fitch на уровне 6,4%, в 2022 году — 2,8%, в 2023 году — 2,4%. Аналитики агентства отмечают, что ожидают от Федеральной резервной системы (ФРС) США повышения ставки в сентябре 2022 года, что примерно на девять месяцев раньше сентябрьских ожиданий.

Ожидания по росту ВВП еврозоны были ухудшены до 5% с 5,2% на 2021 году, в 2022 году ожидается рост на 4,5%, в 2023 году — на 2,2%. Прогноз по росту экономики Германии ухудшен на текущий год до 2,8% с 3,6%, в следующем году рост ВВП страны составит 4,4%, в 2023 году ожидается на уровне 2%.

Fitch ожидает роста ВВП Японии на уровне 1,9% вместо 2,5% в текущем году, затем рост ускорится до 3,4% в 2022 году и замедлится до 1% в 2023 году. ВВП Китая в 2021 году вырастет на 8% вместо 8,1%, в 2022 году — на 4,8% вместо 5,2%, в 2023 году — на 5,3%. Рост ВВП развивающихся экономик в текущем году оценивается в 7%, далее рост замедлится до 4,7% и 4,6% в 2022-2023 годах соответственно.

"Fitch Ratings понизило свои прогнозы роста в 2021 году для США, Германии и Японии, что отражает недавние перебои в производстве, связанные с цепочками поставок", — комментируют аналитики агентства. Ухудшение прогнозов на 2022 год Fitch также объясняет частично перебоями в поставках, которые продолжатся в 2022 году.

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Версия на азербайджанском языке “Fitch” dünya ÜDM artımına dair proqnozunu azaldıb

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