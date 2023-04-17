Fitch вновь подтвердило рейтинг Беларуси на уровне ограниченного дефолта

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Беларуси в иностранной валюте на уровне "RD" (ограниченный дефолт), не представив прогноза.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Беларуси в иностранной валюте на уровне "RD" (ограниченный дефолт), не представив прогноза.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства.

Долгосрочный РДЭ в национальной валюте был сохранен на отметке "CCC", краткосрочные РДЭ Беларуси в обеих валютах при этом также сохранены - на уровне "C". Рейтинг странового потолка остался на уровне "B-".

"Рейтинг Беларуси отражает продолжающуюся выплату обязательств по еврооблигациям в долларах США в национальной валюте, что нарушает документацию, которая не допускает расчетов в альтернативных валютах", - сказано в сообщении.

В конце февраля Минфин страны сообщил, что республика погасила еврооблигации Belarus-2023, а также осуществила выплату процентного дохода по евробондам Belarus-2023 и Belarus-2030 с перечислением средств на спецсчет в нацвалюте в госбанке - ОАО "АСБ Беларусбанк".