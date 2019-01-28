Fitch: В этом году экономика Азербайджана вырастет на 3,5%

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в иностранной валюте (Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating – IDR) на уровне "BB+".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, прогноз по рейтингу стабильный.

Fitch считает, что в этом году экономика Азербайджана вырастет на 3,5%, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 1,3%:

"Наряду с запуском газового месторождения "Шах-Дениз-2" и продлением контракта по добыче с крупнейшего в стране нефтяного месторождения, туризм и сельское хозяйство также будут стимулировать ненефтяной сектор в Азербайджане. По состоянию на октябрь 2018 года, активы ГНФАР выросли на 3,2 млрд долларов или 9% - до 39 млрд долларов. Это означает 81,2% ВВП. Мы прогнозируем, что чистые зарубежные активы суверена будут составлять 75,4% ВВП".