Fitch: "Узбекнефтегаз" в 2025 году нарастит выручку за счет завершения крупных инвестпроектов

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что в 2025 году валовая выручка АО "Узбекнефтегаз" (UNG) составит 2,659 млрд долларов США.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что в 2025 году валовая выручка АО "Узбекнефтегаз" (UNG) составит 2,659 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Fitch, по итогам прошлого года этот показатель оценивается на уровне 2,322 млрд долларов США.

По прогнозу агентства, операционная прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации (EBITDA) компании в 2025 году вырастет до 1,412 млрд долларов США по сравнению с ожидаемыми 1,015 млрд долларов США в 2024 году.

При этом Fitch отмечает, что рост цен на углеводороды не оказал значительного влияния на финансовое положение UNG. Это связано с недозагрузкой завода по производству синтетического топлива (GTL) и регулируемыми ценами на природный газ в Узбекистане.

Аналитики агентства указывают, что высокие капитальные затраты UNG и низкие внутренние цены на природный газ привели к отрицательному свободному денежному потоку. Однако ожидается, что по мере роста цен и завершения крупных инвестиционных проектов ситуация улучшится.

По мнению агентства, кредитный профиль UNG является самым слабым среди нефтегазовых компаний Центральной Азии - SOCAR и "КазМунайГаз". Его рейтинг остается на уровне "b" из-за меньшего масштаба деятельности и высоких показателей долговой нагрузки.

Агентство также прогнозирует рост рентабельности по EBITDA (соотношение EBITDA к выручке) с 43,7% в 2024 году до 53,1% в 2025 году.

UNG владеет несколькими месторождениями в разных регионах Узбекистана, при этом 10% месторождений обеспечивают 70% общей добычи. Компания также занимается переработкой и реализацией конденсата, сжиженного газа (LPG), нефти, а также производством полимеров. В управлении UNG находится Бухарский нефтеперерабатывающий завод мощностью 93 000 баррелей в сутки. Ожидается, что после выхода завода GTL на полную мощность в 2026 году диверсификация бизнеса "Узбекнефтегаз" улучшится.