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Fitch: Устойчивый спрос на нефть и газ обеспечит рост экономики Азербайджана

Fitch: Устойчивый спрос на нефть и газ обеспечит рост экономики Азербайджана Экономика Азербайджана вырастет на 2,5% в 2021 году и укрепится на 3,3% в 2022 году.
Финансы
8 октября 2021 г. 12:20
Fitch: Устойчивый спрос на нефть и газ обеспечит рост экономики Азербайджана

Экономика Азербайджана вырастет на 2,5% в 2021 году и укрепится на 3,3% в 2022 году.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Fitch Solutions.  

"Продолжающееся восстановление экономики в континентальной Европе поможет обеспечить поддержку внешнему сектору Азербайджана в 2021 и 2022 годах, учитывая устойчивый спрос на нефть и газ. Внутренний спрос будет восстанавливаться медленнее на фоне экономических потрясений от пандемии COVID-19", - говорится в отчете.

Fitch Solutions придерживается своего мнения о том, что рост реального ВВП в Азербайджане восстановится на 2,5% в 2021 году после сокращения на 4,3% в 2020 году.

Согласно данным Государственного комитета статистики, экономика Азербайджана в январе-августе 2021 года выросла на 3,6% в годовом исчислении.  Нефтегазовый сектор, на который приходилось 28,4% ВВП в 2020 году, продолжал демонстрировать снижение добавленной стоимости на 1,2% по сравнению с увеличением добавленной стоимости на 5,7% в ненефтегазовом секторе.

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Версия на азербайджанском языке “Fitch”: "Neft və qaza davamlı tələbat Azərbaycan iqtisadiyyatının artımına yardım edəcək"

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