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Fitch улучшило прогнозы для мировой экономики на ближайшие годы

Fitch улучшило прогнозы для мировой экономики на ближайшие годы Брайан Коултон: Путь глобального восстановления оказался более ухабистым, чем ожидалось, но новости о вакцинах очень позитивны для экономического прогноза на ближайшие два года
Финансы
8 декабря 2020 г. 15:43
Fitch улучшило прогнозы для мировой экономики на ближайшие годы

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует сокращение мирового ВВП в 2020 году на 3,7% (в сентябрьском прогнозе ожидалось, что спад составит 4,4%).

Как передает Report, об этом говорится в декабрьском выпуске глобального экономического обзора.

«Путь глобального восстановления оказался более ухабистым, чем ожидалось, и вторая волна вируса вызывает новые ограничения, но новости о вакцинах очень позитивны для экономического прогноза на ближайшие два года», — отмечает главный экономист Fitch Ratings Брайан Коултон.

Прогноз по динамике мировой экономики в 2021 году также немного улучшен: теперь ожидается рост на 5,3% вместо 5,2%. ВВП США, как предполагается, вырастет на 4,5% (вместо 4%), Китая — на 8% (вместо 7,7%), при этом для еврозоны в настоящий момент прогнозируется рост только на 4,7% (против прежних ожиданий в 5,5%) с учетом мер, которые ограничат активность в зимние месяцы.

Fitch также повысило прогноз по росту мировой экономики в 2022 году до 4% с 3,6% на фоне ожидающегося сокращения негативных последствий, связанных с социальным дистанцированием, после расширения программ иммунизации.

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Версия на английском языке World GDP Recovery to Strengthen from Mid-2021: Fitch Ratings
Версия на азербайджанском языке "Fitch Ratings" qlobal iqtisadiyyatla bağlı proqnozunu yeniləyib

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