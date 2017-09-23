Fitch улучшило прогноз по рейтингу России

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch утвердило рейтинги дефолта эмитента России в национальной и иностранной валютах на уровне "BBB-".

Как передает Report, об этом сообщается в заявлении агентства.

Структура сменила прогнозный показатель со "стабильного" на "позитивный".

Свое решение агентство объяснило свое решение положительными результатами экономической политики России. В агентстве полагают, что в соседней Азербайджану стране экономический рост продолжится, хоть и незначительно.