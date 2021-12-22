Fitch ухудшило прогноз по турецким банкам из-за падения курса лиры

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по банкам Турции на 2022 год из-за высокой инфляции и слабого курса национальной валюты.

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по банкам Турции на 2022 год из-за высокой инфляции и слабого курса национальной валюты.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства.

"Сложная операционная среда в Турции, ухудшение внутреннего доверия и слабость турецкой лиры на фоне неопределенности денежно-кредитной политики и высокой инфляции создают риски для макроэкономической и финансовой стабильности", — говорится в сообщении.

Агентство считает, что это негативно сказывается на кредитном профиле банков, может увеличить вероятность вмешательства государства в банковскую систему и определяет "ухудшающийся" прогноз по банковскому сектору на 2022 году.

Fitch оценивает рейтинг почти всех банков Турции на уровне "B"- "В+". Низкие рейтинги отражают риски для отдельных кредитных профилей в нестабильной операционной среде Турции.

В начале декабря Fitch также ухудшило до негативного со стабильного прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Турции в иностранной валюте на уровне "ВВ-".

Инфляция в Турции в ноябре составила 21,31% в годовом исчислении на фоне обвала нацвалюты после цикла снижений учетной ставки центрального банка. В январе доллар торговался по курсу 7,4 лиры, а исторический максимум, достигнутый в декабре — 18,4 лиры за доллар.