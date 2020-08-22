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Fitch ухудшил прогноз по кредитному рейтингу Турции

Fitch ухудшил прогноз по кредитному рейтингу Турции Агентство считает, что в этом году экономика Турции сократится на 3,9%, а в следующем году вырастет на 5,4%
Финансы
22 августа 2020 г. 10:04
Fitch ухудшил прогноз по кредитному рейтингу Турции

Международное кредитное рейтинговое агентство Fitch вновь подтвердило кредитный рейтинг Турции на уровне "BB -".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства. 

В сообщении также говорится, что прогноз по рейтингу был изменен со "Стабильного" на "Отрицательный". 

Fitch отмечает, что наблюдается уменьшение валютных резервов Турции, проводится слабая денежно-кредитная политика, есть дефицит в балансе текущих операций, и все это увеличивает внешние финансовые риски страны. Агентство считает, что в этом году экономика Турции сократится на 3,9%, а в следующем году вырастет на 5,4%.

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Версия на английском языке Fitch Revises Outlook on Turkey to Negative
Версия на азербайджанском языке “Fitch” Türkiyənin kredit reytinqi üzrə proqnozunu pisləşdirib

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