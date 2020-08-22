Fitch ухудшил прогноз по кредитному рейтингу Турции

Агентство считает, что в этом году экономика Турции сократится на 3,9%, а в следующем году вырастет на 5,4%

Международное кредитное рейтинговое агентство Fitch вновь подтвердило кредитный рейтинг Турции на уровне "BB -".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства.

В сообщении также говорится, что прогноз по рейтингу был изменен со "Стабильного" на "Отрицательный".

Fitch отмечает, что наблюдается уменьшение валютных резервов Турции, проводится слабая денежно-кредитная политика, есть дефицит в балансе текущих операций, и все это увеличивает внешние финансовые риски страны. Агентство считает, что в этом году экономика Турции сократится на 3,9%, а в следующем году вырастет на 5,4%.