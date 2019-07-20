Fitch: У Азербайджана низкий уровень госдолга

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Азербайджана в местной и иностранной валютах на уровне "BB+", сохранив "стабильный" прогноз.
Об этом передает Report со ссылкой на сообщение агентства.
В нем говорится о том, что рейтинги BB+ отражают сильный платежный баланс и низкий государственный долг Азербайджана, сильную зависимость экономики от углеводородов, слаборазвитую, но развивающуюся политику, низкие показатели управления и слабый банковский сектор
Fitch отмечает, что рост экономики в 2018 году достиг 1,4% по сравнению со средним показателем за пять лет, а в 2019 году экономика вырастет до 2,7%. При этом, в сообщении говорится о том, что диверсификация остается ограниченной: на нефтяной сектор приходится 42% ВВП, 91% экспорта и 63% налоговых поступлений.
Tural İbadlıАвтор новости