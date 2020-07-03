Fitch: Страхование иного чем жизнь в Азербайджане зависит от официальных тарифов

Fitch: Страхование иного чем жизнь в Азербайджане зависит от официальных тарифов

Потенциал роста рынка страхования иного чем жизнь в Азербайджане зависит от тарифов, регулируемых правительством.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации международного рейтингового агентства Fitch.

По данным, в 2019 году рост по данному виду страхования составил 7%, из них 5,1%-ный рост произошел за счет обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств и обязательного страхования недвижимости, уплачиваемых по официальным тарифам.

"За отчетный период страхование жизни составило небольшую часть общего объема страхования в страховом секторе Азербайджана. Однако в этом секторе наблюдается значительный рост с 2012 по 2018 год. Однако с 1 января 2019 года произошло сокращение сборов по видам страхования жизни из-за сокращения взносов по накопительному страхованию жизни. Этот сектор имеет потенциал роста в среднесрочной перспективе за счет продуктов банковского страхования", - отмечено в информации.