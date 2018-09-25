Fitch: США не введут санкции против российского госдолга

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch уверено, что США вряд ли введут санкции против российского госдолга

Как сообщает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом говорится в презентации ведущего суверенного аналитика агентства Эрика Ариспе.

"Fitch не считает вероятными санкции США, которые бы препятствовали обслуживанию существующего госдолга, как и санкции, не позволяющие российским банкам осуществлять операции в долларах США", - говорится в документе.

При этом эксперт считает, что вероятность дополнительных, более жестких санкций США существенно выросла. Это может негативно сказаться на доступе частного сектора к международному финансированию, из-за этого также сохраняются риски в плане макроэкономической волатильности, отметил Ариспе. Кроме того, вероятность санкций сказывается на перспективах экономического роста, добавил представитель Fitch.

Ранее поступила информация о законопроекте сенаторов США о новых санкциях против России. Согласно информации, предлагается заблокировать долларовые расчеты российских банков и запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом.

Сейчас проект ждет рассмотрения в Сенате США. Ограничительные меры могут ввести в ноябре.