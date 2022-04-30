Fitch: Средняя инфляция в 2022 году в Азербайджане ожидается на уровне 11,7%

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует в 2022 году инфляцию в Азербайджане в среднем на уровне 11,7% с дополнительным повышением учетной ставки на 0,25 процентных пункта к концу года.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует в 2022 году инфляцию в Азербайджане в среднем на уровне 11,7% с дополнительным повышением учетной ставки на 0,25 процентных пункта к концу года.

Как сообщает Report, об этом говорится в рейтинговом действии Fitch по подтверждению долгосрочного рейтинга дефолта эмитента («РДЭ») Азербайджана в иностранной валюте на уровне «BB+» со «Стабильным» прогнозом.

Аналитики агентства считают, что снижение мировых цен на сырьевые товары, исчезновение сбоев в цепочках поставок и запаздывающий эффект повышения реального эффективного обменного курса помогут снизить инфляцию до прогнозируемого среднего уровня 7,2% в 2023 году, что все еще выше медианного значения для группы «BB» в 3,8%.

"Инфляция продолжила расти в среднем до 12,2% в первом квартале 2022 года по сравнению с 11% в четвертом квартале 2021 года (в 2018-2021 гг. инфляция была на уровне 3,6%). Цены на продовольствие, которые в марте выросли на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, будут зависеть от сокращения импорта из Украины и России, особенно пшеницы", - отмечает Fitch.