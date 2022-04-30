О нас
Аудио новости

Fitch: Средняя инфляция в 2022 году в Азербайджане ожидается на уровне 11,7%

Fitch: Средняя инфляция в 2022 году в Азербайджане ожидается на уровне 11,7% Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует в 2022 году инфляцию в Азербайджане в среднем на уровне 11,7% с дополнительным повышением учетной ставки на 0,25 процентных пункта к концу года.
Финансы
30 апреля 2022 г. 12:51
Fitch: Средняя инфляция в 2022 году в Азербайджане ожидается на уровне 11,7%

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует в 2022 году инфляцию в Азербайджане в среднем на уровне 11,7% с дополнительным повышением учетной ставки на 0,25 процентных пункта к концу года.

Как сообщает Report, об этом говорится в рейтинговом действии Fitch по подтверждению долгосрочного рейтинга дефолта эмитента («РДЭ») Азербайджана в иностранной валюте на уровне «BB+» со «Стабильным» прогнозом.

Аналитики агентства считают, что снижение мировых цен на сырьевые товары, исчезновение сбоев в цепочках поставок и запаздывающий эффект повышения реального эффективного обменного курса помогут снизить инфляцию до прогнозируемого среднего уровня 7,2% в 2023 году, что все еще выше медианного значения для группы «BB» в 3,8%.

"Инфляция продолжила расти в среднем до 12,2% в первом квартале 2022 года по сравнению с 11% в четвертом квартале 2021 года (в 2018-2021 гг. инфляция была на уровне 3,6%). Цены на продовольствие, которые в марте выросли на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, будут зависеть от сокращения импорта из Украины и России, особенно пшеницы", - отмечает Fitch.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Fitch predicts inflation averages 11.7% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке "Fitch": "Bu il Azərbaycanda orta illik inflyasiya 11,7% olacaq"

Экслюзивные новости

Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
30 апреля 2022 г. 10:02
Доступ к ЮГК сделает Болгарию независимой в вопросе поставок природного газа
Доступ к ЮГК сделает Болгарию независимой в вопросе поставок природного газа
29 апреля 2022 г. 21:03
Под руководством Азербайджана и Турции будет создано страховое объединение тюркских государств
Под руководством Азербайджана и Турции будет создано страховое объединение тюркских государств
29 апреля 2022 г. 17:38
Рахман Гумметов: Пассажирские перевозки в освобожденные от оккупации территории будут расширяться
Рахман Гумметов: Пассажирские перевозки в освобожденные от оккупации территории будут расширяться
29 апреля 2022 г. 12:30
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
27 апреля 2022 г. 16:27
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
27 апреля 2022 г. 14:25
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
26 апреля 2022 г. 13:21
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
26 апреля 2022 г. 11:53
В пресс-службе МВД Азербайджана новое назначение
В пресс-службе МВД Азербайджана новое назначение
26 апреля 2022 г. 09:44
Ислам Мустафаев: Мы около 25 лет вели интенсивные исследования по водородной энергетике
Ислам Мустафаев: Мы около 25 лет вели интенсивные исследования по водородной энергетике
25 апреля 2022 г. 22:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi