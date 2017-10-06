Fitch спрогнозировал сокращение числа банков в России вдвое за 4 года

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В России в течение четырех лет может стать почти вдвое меньше банков - всего 300.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, так считают аналитики агентства Fitch. В то же время агентство считает, что для российской экономики вполне хватит и 50 банков.

Сокращение числа банков с 532 до примерно 300 приведет к тому, что клиенты будут прибегать к услугам устойчивых банков и банков с госучастием, говорится в отчете рейтингового агентства Fitch. По мнению аналитиков агентства, спасение крупных банков сократит риски для кредиторов первой очереди, но усиление доминирования банков с госучастием сделает банковский сектор более уязвимым, учитывая потребность российских госбанков в государственной поддержке.

Рост доли госбанков делает банковский сектор более подверженным риску, считают аналитики рейтингового агентства. Большая часть банков с госучастием, за исключением Сбербанка, полагались на регулярную государственную поддержку - с кризисного 2008 года государство выделило на нее около 2 трлн рублей (34 млрд долларов).

Отметим, что в апреле Госдума приняла закон, согласно которому с 1 января 2018 года российские кредитные организации будут разделены на банки с базовой и универсальной лицензией. Универсальную лицензию получат те, чей капитал составит более 1 млрд рублей. Для банков с базовой лицензией от 300 млн рублей будет ограничен перечень возможных операций, однако к ним будет применяться упрощенное регулирование.