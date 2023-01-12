Fitch Solutions: Темпы роста экономики Азербайджана превзойдут среднее значение за последние 10 лет

Темпы роста экономики Азербайджана в 2023 году превзойдут историческое среднее значение в 1,3% за 10 лет, зафиксированного в период с 2011 по 2021 год.

Темпы роста экономики Азербайджана в 2023 году превзойдут среднее значение в 1,3% за 10 лет, зафиксированного в период с 2011 по 2021 год.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Fitch Solutions (структурное подразделение международного рейтингового агентства Fitch Ratings).

"Темпы роста ВВП в 2023 году, учитывая чувствительность рынка к мировым ценам на энергоносители, которые, как мы ожидаем, что будут снижаться в течение года, ожидаются на уровне 3,7%", - отмечает Fitch Solutions.

Агентство пересмотрело оценку роста экономики Азербайджана в 2022 году с 5,1% до 4,5%. Это отражает данные за ноябрь 2022 года, которые предполагают, что в годовом исчислении экономика выросла на 4,8% по сравнению с 5,6% в конце 2021 года.

"Мировые цены на энергоносители резко выросли в 2022 году после вторжения России в Украину, что затем привело к санкциям против российской торговли энергоресурсами, введенными США и Европейским союзом. К концу 2022 года цены на энергоносители резко упали отчасти из-за ожиданий глобальной рецессии в 2023 году и более теплой, чем ожидалось, зимы в Европе, что привело к снижению сезонного потребления газа. Наша команда по нефтегазовой отрасли прогнозирует, что в 2023 году цены на нефть составят в среднем 95 долларов США за баррель по сравнению со 102 долларами США за баррель в 2022 году, а цены на природный газ снизятся со среднего уровня 133 евро за МВт/ч в 2022 году до 125 евро за МВт/ч. Риски для этих показателей выросли в последние месяцы, и мы считаем, что цены на энергоносители по-прежнему останутся выше довоенного и допандемического уровня", - говорится в отчете.

По мнению авторов отчете, снижение цен на нефть и газ в 2023 году окажет давление на энергетический сектор страны, на долю которого приходится более 50% экономики Азербайджана: "Тем не менее, мы считаем, что валовое накопление основного капитала будет в большей степени способствовать росту в 2023 году и далее, поскольку европейский спрос на азербайджанский экспорт энергоносителей растет, что требует инвестиций в наращивание потенциала".