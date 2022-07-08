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Fitch Solutions повысил прогноз роста экономики Азербайджана

Fitch Solutions повысил прогноз роста экономики Азербайджана Компания Fitch Solutions (входит в группу международного рейтингового агентства Fitch) пересмотрела прогноз роста экономики Азербайджана в 2022 году с 3,4% до 5,1%, чтобы отразить высокие показатели за первые пять месяцев.
Финансы
8 июля 2022 г. 16:05
Fitch Solutions повысил прогноз роста экономики Азербайджана

Компания Fitch Solutions (входит в группу международного рейтингового агентства Fitch) пересмотрела прогноз роста экономики Азербайджана в 2022 году с 3,4% до 5,1%, чтобы отразить высокие показатели за первые пять месяцев.

Как передает Report со ссылкой на отчет Fitch Solutions, экономика страны выросла на 7,2% с начала года, что является самым высоким показателем за последние пять лет.

"Мы связываем высокие показатели экономики Азербайджана в основном с ростом мировых цен на нефть. Азербайджан также относительно менее подвержен влиянию российской экономики по сравнению с другими рынками Южного Кавказа, поскольку в настоящее время страна торгует преимущественно с Европейским Союзом и Турцией.

Более того, приток денежных переводов, который в основном поступает из России, составляет всего 3% ВВП Азербайджана по сравнению с 10% ВВП соседней Армении. Тем не менее, учитывая, что экономические перспективы европейского континента ухудшаются, мы ожидаем, что это также окажет давление на рост экономики Азербайджана во второй половине 2022 года и в начале 2023 года. Таким образом, мы по-прежнему ожидаем замедления темпов роста экономики Азербайджана до 3,5% в 2023 году", - отмечает Fitch Solutions.

Несмотря на в целом благоприятную картину для Азербайджана, компания ожидает, что частное потребление снизится с оценочных 7% в 2021 году до 4,5% в 2022 году.

"В целом потребительские расходы будут поддерживаться все еще положительным ростом реальной заработной платы. Давление продолжает расти, мы отмечаем, что рост реальной заработной платы также ослабевает. Как и большинство стран континентальной Европы, Азербайджан также пострадал от высоких цен на продовольствие из-за прекращения поставок в Украину из-за российского вторжения. В мае инфляция потребительских цен выросла на 12,6% в годовом исчислении, что является самым быстрым темпом, зарегистрированным с 2016 года, цены на продовольственные товары, однако, выросли на 17,9%. Стремительный рост цен станет разрушительным для спроса, если инфляция начнет опережать рост номинальной заработной платы; по состоянию на апрель рост номинальной заработной платы составил 14,2% в годовом исчислении, что действительно выше, чем 13,4% в марте", - говорится в отчете.

Между тем, Fitch Solutions прогнозирует, что накопление капитала несколько ускорится в 2022 году до 3,8% по сравнению с сокращением на 6,4% в 2021 году: "Стоит отметить, что согласно ежемесячному индексу капиталовложений, рассчитываемому Центральным банком, индекс демонстрирует небольшие улучшения в том смысле, что темпы сокращения (на 3,2%) замедлились с начала 2022 года. Этот показатель близко соответствует показателям ненефтегазового сектора Азербайджана, который с начала года демонстрирует устойчивый рост на 11% по состоянию на май и сильнее 7,2%, зафиксированных в 2021 году в целом".

Компания зафиксировала небольшой годовой рост государственного потребления в 2022 году на 1,1% по сравнению с 6% в 2021 году. В настоящее время, по мнению авторов отчета, экономика Азербайджана не нуждается в фискальных стимулах для поддержки роста, а само правительство имеет неоднородный опыт координации налогово-бюджетной политики с положительной динамикой цен на нефть.

"В июле правительство одобрило небольшую корректировку бюджетных расходов на социальную защиту в сторону повышения, но это все равно приведет к тому, что страна будет иметь профицит бюджета, учитывая доходы, которые она получает от продажи нефти. Наша группа по нефтегазовой отрасли ожидает, что в 2022 году цены на нефть составят в среднем 105 долларов США за баррель, что на 48% выше, чем цены в 2021 году", - считает Fitch Solutions.

Компания ожидает, что чистый экспорт внесет положительный вклад в рост в 2022 году и добавит 1,7 процентных пункта (п.п.) к росту, который выше 1,1 п.п. в 2021 году. Данные платежного баланса для Азербайджана доступны только до первого квартала 2022 года, и они предполагают, что рост экспорта был намного выше, чем рост импорта.

"Забегая вперед, мы ожидаем, что эта тенденция сохранится с прогнозом годового роста экспорта на уровне 10,8% и роста импорта на уровне 8%. Торговля в целом будет ограничена во второй половине 2022 года, учитывая растущие риски роста на ключевых торговых рынках Азербайджана.

Риски для нашего прогноза взвешены в сторону понижения. Наша точка зрения на рост основана на предположении, что мировая экономика не войдет в рецессию в 2022 году. Однако в случае рецессии спрос на азербайджанскую нефть упадет, что приведет к снижению других аспектов экономики", - отмечает Fitch Solutions.

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Версия на английском языке Fitch Solutions upgrades economic growth forecast for Azerbaijan

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