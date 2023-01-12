Fitch Solutions назвал основные источники инвестиций в Азербайджан в 2023 году

Перспективы инвестиций в Азербайджан значительно улучшились и реальный вклад этого компонента в рост экономики увеличится до 1,3 процентных пункта в 2023 году с расчетных 0,9 процентных пункта в 2022 году

Перспективы инвестиций в Азербайджан значительно улучшились и реальный вклад этого компонента в рост экономики увеличится до 1,3 процентных пункта в 2023 году с расчетных 0,9 процентных пункта в 2022 году

Как передает Report, об этом говорится в отчете Fitch Solutions (структурное подразделение международного рейтингового агентства Fitch Ratings).

В 2011-2021 годах этот показатель составлял в среднем 0,8 процентных пункта.

Согласно данным Центрального банка Азербайджана, капиталовложения выросли на 8,2% в годовом исчислении за первые одиннадцать месяцев 2022 года, что следует за годовым сокращением на 8,2% в годовом исчислении в 2021 году и на 7,5% в годовом исчислении в 2020 году.

"Действительно, рост капитальных вложений соответствовал сильному восстановлению в ненефтяном и газовом секторе, который ускорился с 7,2% роста в 2021 году в целом до 9,1% в годовом исчислении по состоянию на ноябрь 2022 года Ненефтяной и газовый сектор выиграл от смещения российской торговли от Европы к Востоку на фоне жестких санкций ЕС против России (за исключением Азербайджана) из-за ее вторжения в Украину. Товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос на 23% (в годовом исчислении) по состоянию на ноябрь 2022 года, и в настоящее время на его долю приходится 12% товарооборота Азербайджана по сравнению с примерно 8% в 2021 году.

Мы ожидаем, что эти потоки останутся высокими в 2023 году, и поэтому капиталовложения в ненефтяной и газовый сектор будут продолжать расти", - говорится в отчете.

Fitch Solutions считает, что другой источник инвестиций, вероятно, появится из стран ЕС и других стран, которые стремятся увеличить свою торговлю энергоносителями с Азербайджаном в качестве альтернативного России источника.

В июле 2022 года Азербайджан и ЕС подписали меморандум о взаимопонимании по увеличению экспорта природного газа в ЕС через Южный газовый коридор примерно с 11 млрд кубометров в год (по состоянию на 2022 год) до 20 млрд кубометров в год к 2027 году. За этим, в декабре 2022 года, последовало еще одно важное заявление о том, что строительство подводного кабеля в Черном море, снабжающего блок электроэнергией, вырабатываемой в Азербайджане, начнется в 2023 году. Проект должен быть запущен к 2029 году.

"Примечательно, что Азербайджан предупредил, что для того, чтобы снабжать ЕС большим количеством энергии, стране потребуется финансирование, учитывая, что большая часть его инфраструктуры работает почти на полную мощность. Интересно, что, хотя обе стороны договорились, что Азербайджан увеличит свои поставки с 8,1 млрд кубометров в 2021 году до 12 млрд кубометров в 2022 году, однако Баку сообщил в декабре, что он предоставил 11,3 млрд кубометров в 2022 году и увеличит поставки до 11,6 млрд кубометров в 2023 году", - говорится в отчете.