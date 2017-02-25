Fitch сохранил рейтинг Азербайджана стабильным

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный рейтинг Азербайджана в иностранной и национальной валютах на инвестиционном уровне "BB+". Прогноз по рейтингу негативный.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе агентства.

По информации, несмотря на то, что благодаря значительным нефтяным поступлениям государству удалось сохранить уровень госдолга на низком уровне, отмечается высокая зависимость страны от углеводородов, а также слабость банковского сектора.

Агентство также напоминает, что некоторые риски и неопределенность связаны с макроэкономической и финансовой ситуацией.