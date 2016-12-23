Fitch снизило рейтинг Azsigorta

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Международное агентство Fitch снизило рейтинг финансовой устойчивости страховщика (IFS) ОАО Azsigorta до уровня "B" с "B+". Как передает Report, Fitch обосновало снижение рейтинга ослаблением бизнес-профиля компании и слабыми надеждами на улучшение финансового положения в 2017 году.

Снижение рейтинга отражает резкое сокращение операционной рентабельности компании по итогам третьего квартала 2016 года. Рейтинг также учитывает практику распределения большей части прибыли между акционерами компании.

По данным агентства, в третьем квартале 2016 года совокупные страховые взносы ОАО Azsigorta сократились на 34% в годовом выражении на фоне ухудшения макроэкономической среды в Азербайджане. За этот период удельный вес поступлений от страхования грузоперевозок, наиболее доходного направления портфеля компании, сократился до 4% с 28% в аналогичном периоде 2015 года.