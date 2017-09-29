Fitch снизил кредитный рейтинг Deutsche Bank

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный кредитный рейтинг Deutsche Bank до "BBB+" с "A-". Как сообщает Report со ссылкой Bloomberg, прогноз по кредитному рейтингу банка "стабильный".

Агентство объяснило снижение рейтинга Deutsche Bank затягиванием процесса достижения банком прогнозируемых объемов прибыли.

Некоторое время назад главный исполнительный директор Deutsche Bank Джон Крайан отметил, что банк намерен встать на плавный этап развития, предпочитая постепенный переход на обслуживание юридических лиц. Для этого подготовлена новая стратегия развития банка. Крайан полагает, что операционные доходы Deutsche Bank могут сократиться в 2017 году.

Отметим, что часть инвестиционного портфеля Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) передано в управление Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH - дочерней компании Deutsche Bank.